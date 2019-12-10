Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже

Встреча в "нормандском формате" оставила ситуацию для Украины без изменений. Президент Владимир Зеленский рискует даже потерять еще больше доверия избирателей. Зато лидер Кремля Владимир Путин выиграет, потому что продемонстрировал свою готовность договариваться и открыл себе путь к решению стратегических для России вопросов. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

Общее впечатление от встречи в "нормандском формате" - стороны не использовали полностью тот потенциал, который был создан в течение полугода подготовки к "нормандской встрече". Результаты встречи оставили ситуацию неизменной - договоренности, согласно которой конфликт можно было бы решить, нет. Все упирается в вопрос выборов на оккупированных территориях.

Вопрос замораживания конфликта - минимальная реалистичная цель, которую мы могли бы себе ставить и которая, в принципе, равна обещанию мира, сделанного Зеленским. Но к ней еще очень далеко - никакой гарантии нет. Стороны повторили то, что прописано в Минских соглашениях о прекращении огня, разведении сил, разминировании и тому подобное. Но большой вопрос, будет ли это выполняться, потому что оно имело смысл в части большей договоренности. Будет ли сохраняться перемирие в условиях, когда нет перспективы достичь чего-то большего - я не уверен.

Мы в результате остаемся с тем, что было - продолжение конфликта низкой интенсивности. Это конфликт, за который дороже платит сама Украина. То, что договорились о возвращении пленных - хорошо, но это техническая деталь, которая не влияет на ситуацию.

Я не вижу никаких шагов, которые были бы сделаны по реинтеграции, выводу российских войск и возвращению контроля над границей. Замораживание тоже проблематично, потому что для него нам надо чем-то заинтересовать россиян - без их согласия это реализовать будет невозможно. Поэтому я думаю, что обстрелы будут продолжаться. С другой стороны, замораживание конфликта не позволит его решить.

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Не думаю, что во время саммита Зеленский сделал что-то особенно важное - принципиальные детали были согласованы ранее. Я так понимаю, что его команда выбрала наиболее безопасный, известный и наименее рискованный путь, который не требует сложных решений. Они решили оставаться на старых позициях. Все выглядит так, что главная цель была - не пересечь нарисованные кем-то "красные линии". Но результатом стала потерянная возможность урегулировать конфликт и потерянный смысл большей части самого саммита.

Возможно, Зеленский выиграл дипломатично - в том плане, что ему, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону удалось вновь встретиться с Путиным. Но, возможно, от самого факта проведения встречи больше выигрывает даже Путин. Потому что он продемонстрировал европейцам, что готов разговаривать и договариваться. Теперь европейцам доказать, что Россия не блокирует разрешение конфликта, будет гораздо труднее. Путин скажет, мол: "я приехал, я сослался на Минские соглашения, которые подписала Украина, позиция России остается такой, как и была, я открыт для диалога". Я думаю, это часть плана Кремля по решению других задач, которые стоят на повестке дня, кроме Украины.

Зеленский не должен был быть слишком резким с Путиным или предлагать какие-то слишком резкие решения. Но был определенный коридор, в котором он мог бы двигаться. Однако президент стал заложником ситуации внутри страны. Победа на выборах дала мандат доверия, но Зеленский не контролирует все силы в украинской политике. Некоторые из них настаивали на том, чтобы процесс оставался в нынешнем виде. Поэтому позиции Зеленского были слабее, чем могли бы быть. Он не мог, например, согласовать проведение выборов до того, как отведут российские войска и вернут границу под украинский контроль. Зато можно было бы говорить, что пусть Россия отведет войска, будет введена международная администрация, но мы не получим пока контроль над границей. Но ему нарисовали "красную линию", и он боялся не только подойти, но даже поднять этот вопрос.

Как результат, поведение Зеленского в Париже будут критиковать все. Так называемые "порохоботы" все равно найдут какую-то "зраду" и мнение о Зеленском не изменят. Но люди, которые голосовали за него как за президента, способного изменить ситуацию на Востоке Украины, принести мир или заморозить конфликт, перестанут его поддерживать, если увидят, что до конца года ничего не изменится.