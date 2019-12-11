Сеть взбудоражило видео странного "наказания" для бойцов ВСУ

В сети появилось видео, на котором солдат украинской армии в одной из военных частей заставляют стоять на полусогнутых ногах и с табуретками в руках.

Соответствующая видеозапись появилась в видеосервисе TikTok.

"Шел шестой год войны. А солдаты срочной службы как маялись глупостями, так и продолжают. Еще и выкладывают в соцсети для смеху врагов", – прокомментировал видео военный Александр Гром на своей странице в Facebook.

Также он призвал Генштаб ВСУ обратить внимание на этот случай и расследовать его.

"Дедовщине и совковым традициям в армии не место", – заявил Гром.

В комментариях многие разделяют возмущение военного. В то же время, некоторые пишут, что в армии США, к примеру, есть такая же практика наказаний для военнослужащих.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ВСУ вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях.