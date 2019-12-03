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Увольнения и урезание зарплат: разгорается скандал из-за приказа о службе в ВСУ, фото

вторник, 03 декабря 2019, 19:54
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В Вооруженных силах Украины вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях.

Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

Новшества предусматривают уменьшение зарплат для военнослужащих на несколько тысяч гривен.

"Хочу поздравить будущих дембелей! Вы сделали это вместе. Своим молчанием. Почитайте документы и вдумайтесь, насколько четко вас "сделали". Не хочешь на низшую должность – отказ в присутствии трех свидетелей и за борт!", - объяснил он суть скандальной инициативы.

"Если согласишься, то премии тебе немножко накинут, чтобы не викабенивался, но в дальнейшем не рассчитывай на нормальную пенсию, потому что в НАТО пенсий не платят (слышал в Офисе президента такие слухи, но это не точно). Кстати, денежное обеспечение будет на 5-7 тысяч меньше. В НАТО увеличивают, а у нас уменьшают. Потому полвареника и обнищание", - возмущенно добавил защитник Украины.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Ранее "Апостроф" сообщал, что Героя Украины подполковника Евгения Межевикина, с позывным "Адам", решили уволить с должности заместителя начальника управления подготовки одной из воинских частей за профнепригодность.

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