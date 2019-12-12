Под стенами ОПУ внезапно решили открыть каток: в сети ажиотаж, фото

В четверг, 12 декабря, возле здания Офиса президента Украины на улице Банковой начали устанавливать каток. В сети считают, что глава государства Владимир Зеленский оградил себя таким образом от митингов и пикетов.

Об этом сообщили на странице сообщества "Типичный Киев" в соцсети Facebook.

“Во вторник Зеленский пожаловался, что жалеет об открытии Банковой из-за постоянного гула и митингов. А сегодня под зданием Офиса президента начали устанавливать бесплатный каток. Теперь нас ждет фигурное митингование”, - сказано в сообщенни.

Как уточнил основатель проекта "Киев Автомобильный" Алексей Мкртчян, стройматериалы для катка привезли еще в среду вечером, а ночью место оградили. “Площадь катка - 12 на 24 метра, устанавливают его в рамках "Зимней страны на ВДНХ". На его установку уйдет 12 дней”, - сообщил активист.

По данным сообщества "Типичный Киев", работать каток будет с конца декабря до 19 января. Катание будет бесплатным.

Тем временем в соцсетях возмущаются по поводу открытия катка рядом с Офисом президента. Пользователи предполагают, что таким образом Владимир Зеленский пытается оградить себя от проведения митингов и пикетов под стенами президентской администрации.

"Слуги народа" превращают административные здания в развлекательные центры: кто на самокате, кто на коньках или санях. Очень креативно. А если откровенно, боятся народных акций и прикрываются детьми. Стыдно", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 5 декабря под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялось сразу два митинга.