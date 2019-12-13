Коснется россиян и военных: Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в законодательство по вопросам гражданства.

Об этом говорится на сайте главы государства.

По сообщению пресс-службы президента, законопроект уточняет отдельные положения законодательства в вопросе приобретения и оснований для прекращения гражданства Украины.

Проектом предусматривается освобождение от обязанности прекращать иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины для лиц, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ и помогали в обеспечении нацбезопасности и обороны, а также тем, которые претендуют быть принятыми на государственную службу, в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Также от такой обязанности будут освобождены граждане РФ, которые подверглись преследованиям в своей стране.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Кабинет министров уже наработал несколько вариантов введения двойного гражданства в Украине.