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Остается несколько шагов: названа вероятная дата "рождественского" перемирия на Донбассе

понедельник, 16 декабря 2019, 10:34
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На Донбассе готовятся объявить новое "рождественское" перемирие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Трехсторонняя контактная группа вынесет решение - сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие. За сутки ОБСЕ подготовит свои технические возможности и экипажи, чтобы следить за ходом выполнения договоренностей сторон для перемирия.

Перемирие с прекращением огня планируют объявить 20 или 21 декабря.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает дестабилизацию на юге Украины, которая нужна президенту России Владимиру Путину, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

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