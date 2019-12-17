Почему невозможен особый статус для ОРДЛО: в Украине сделали важное пояснение

Эксперт общественной организации "Слово и Дело" и кандидат философских наук Валентин Гладких объяснил, по каким причинам особый статус для территорий оккупированного Донбасса невозможен.

Своим мнением на этот счет он поделился в интервью "Апострофу".

"Никакого особого статуса в ОРДЛО быть просто не может. То есть все те полномочия, которые будут даны органам самоуправления на территории ОРДЛО, необратимо должны быть даны и органам самоуправления по всей Украине, что именно сейчас и происходит в рамках реформы децентрализации с 2015 года", - объяснил эксперт.

Кроме того, Гладких указал на еще один важный момент.

"Донбасс – это географическое название, которое включает в себя часть Луганской области, часть Донецкой области, часть Днепропетровской области и часть Ростовской области России. Поэтому использовать термин "Донбасс" в этом контексте очевидно неправильно. Правильнее говорить ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Люди, которые используют слово "Донбасс" в этом контексте, занимаются манипуляцией", - отметил он.

Подробнее о реформе децентрализации, читайте в материале "Апострофа": Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрализацией.