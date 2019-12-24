У Зеленского готовят "чистки" в Кабмине: всплыли резонансные детали

В Офисе президента Владимира Зеленского думают над тем, чтобы провести переформатирование Кабинета министров и уволить некоторых его членов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "УП. Off the record".

По информации источников, в ближайшие недели Зеленский определится, каких именно министров будут увольнять. Рассматривается даже вариант, при котором в отставку отправят весь Кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Однако при этом команда президента рискует столкнуться с отсутствием замены для уволенных.

"Не вопрос уволить - вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и незапятнанных людей в стране не осталось", – говорит источник.

Политолог Тарас Березовец назвал имена тех, кому может угрожать увольнение в первую очередь.

"Больше всего Зеленского раздражает присутствие вице-премьера Михаила Фёдорова (разочаровал дилетантством), министра экономики Тимофея Милованова (одиночка, не вписался в команду), Вадима Пристайко (просто не свой), министра соцполитики Юлии Соколовской (непрофессионализм), Оксаны Маркаровой (не своя) и, конечно, Алексея Гончарука (разочарование от отсутствия какого-либо результата)", – пишет Березовец.

Подробнее о недовольстве Зеленского Кабмином читайте в материале "Апострофа": Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука.