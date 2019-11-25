Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Верховная Рада в начале октября одобрила программу Кабинета министров, обеспечив ему таким образом иммунитет на один год. Однако источники "Апострофа" утверждают, что в Офисе президента не довольны работой правительства, в связи с чем должностей могут лишиться некоторые министры. Кроме того, есть угроза увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. В ситуации разбирался "Апостроф".
Правительство Украины, состав которого был утвержден Верховной Радой в конце августа, работает уже без малого три месяца. Кабмин за это время обнародовал планы целого ряда реформ, которые, в конечном итоге, оформились в единый документ, получивший название "Программа деятельности Кабинета министров". Эта программа также была одобрена парламентариями, которые, утвердив ее в начале октября, в соответствии с отечественным законодательством, предоставили правительству во главе с Алексеем Гончаруком иммунитет на ближайший год.
Впрочем, как сообщают источники "Апострофа", в Офисе президента недовольны работой Кабмина и лично Алексея Гончарука. По данным собеседников, отставка Кабмина может произойти уже в ближайшие месяцы - до Нового года или же весной следующего года. "Основной конфликт: президент видит неспособность управлять Кабмином", - говорит один из собеседников издания, знакомый с ситуацией.
Еще один представитель политикума, пожелавший остаться неназванным, подтвердил "Апострофу" наличие трений между премьером и Офисом главы государства. По его словам, несмотря на то, что многие называют Алексея Гончарука "квотой" руководителя президентской канцелярии Андрея Богдана, у этих двоих в последнее время "натянутые отношения", и по целому ряду вопросов "они не могут прийти к компромиссу".
Помимо премьера, есть претензии к отдельным министрам и другим чиновникам из системы высшей исполнительной власти. Так, в президентском Офисе недовольны падением таможенных поступлений. В этом винят нынешнего главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, который, как считают на Банковой, пока не справляется с возложенными на него обязанностями.
Украинско-польская граница
Все это подводит президента к мысли о необходимости перезагрузить правительство вплоть до увольнения самого премьер-министра (это повлечет за собой отставку всего Кабинета министров), сообщил источник. По его словам, сейчас рассматриваются, условно, два срока возможной отставки Кабмина – конец этого года или весна следующего года.
Стабильности нет
Но действительно ли в работе Кабмина все так плохо?
Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко считает, что претензии к правительству вполне обоснованы. "Проблем много, начиная с неспособности организовать собственную работу, и до проблем в коммуникации с фракцией (крупнейшей фракцией Верховной Рады "Слуга народа", которая представляет в парламенте монобольшинство - "Апостроф"), - сказал он в комментарии изданию. По его словам, сейчас правительство находится в "наиболее критикуемой позиции". "Президент огражден своим высоким рейтингом, и поэтому его критиковать не имеет особого смысла, а значит для всех политических оппонентов власти, Алексей Гончарук и его Кабмин являются основной целью", - отметил Степаненко.
По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, ключевой проблемой правительства являются кадры, а эта проблема, свою очередь, обусловлена тем, что зарплаты госчиновников остаются крайне низкими. "Несмотря на предвыборные обещания партии "Слуга народа", увеличить зарплаты чиновникам, ничего подобного пока не произошло. Я знаю десятки случаев, когда люди отказывались идти работать в госсектор, потому что им надо как-то содержать семьи", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".
Еще одной серьезной проблемой, по его словам, является большое количество тактических задач при отсутствии общей стратегии: "Все погрязли в тактике, в сегодняшнем или, даже, во вчерашнем дне. И абсолютно нет дискурса о будущем – куда мы идем, какую страну строим. И на фоне этого у нас продолжается трудовая миграция – люди уезжают, потому что у них нет позитивного ориентира – зачем оставаться в этой стране".
Кроме того, новая власть "села в старые кресла", в которых процессы выстроены неверно, и "реинжиниринга институций, обновления функций государства, как заявлялось изначально в избирательной кампании "Слуги народа", не произошло".
Новая власть "села в старые кресла"
Эксперт также обратил внимание на слабую координацию внутри правительства: "У нас каждое министерство делает то, что считает правильным, и при этом нет контролера. В рамках одного ведомства нельзя ставить задачу, выполнять задачу и контролировать ее выполнение. Это – классическая концентрация рисков в одном месте, чего стараются избегать все эффективно работающие организации. И, к сожалению, нет даже понимания этой проблемы".
Возможно все
В связи с этим, возникает вопрос: грозит ли в ближайшее время отставка как отдельным министрам, так и всему составу Кабинета министров?
Как было указано выше, у Кабмина, по идее, есть иммунитет до октября 2020 года - то есть, его не могут уволить в течение года (что, впрочем, не исключает увольнения отдельных министров). Однако собеседники "Апострофа" не под запись говорят, что, если будет принято решение об отставке, юридическую причину для этого найдут - особенно в свете проведения досрочных парламентских выборов, объявление которых тоже было несколько двусмысленым с точки зрения закона. Тем более, как было уже замечено, именно Кабмин притягивает к себе основной негатив, адресованный власти.
Увольнением правительства, как и его назначением, "заведует" парламент, в котором большинство принадлежит пропрезидентской политической силе, однако в последнее время в ней наблюдаются разброд и шатания, которые подрывают моральный дух и монолитность партийных рядов, в связи с чем голосования по команде из Офиса президента уже может и не получиться.
В одном из последних интервью спикер Рады Дмитрий Разумков достаточно уклончиво ответил на вопрос о возможных отставках в Кабмине в начале следующего года. Он напомнил, что парламент одобрил программу правительства (а, значит, выдал ему годовой абонемент), при этом добавил, что "теоретически возможно все" (что отчасти подтверждает инсайд "Апострофа" о возможности изыскания законного обоснования такого увольнения). Разумков также не исключил, что в скором времени кто-то из министров может лишиться должности, если станет понятно, что он (или она) этой должности не соответствует.
Рада дает добро
Однако сможет ли Рада уволить конкретных министров, не говоря уже о всем составе правительства? Как отметил в разговоре с "Апострофом" инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса, "непонятно, будут ли голоса за отставку".
Турбулентность в монобольшинстве затронула даже так называемых "списочников", которые по определению являются более подневольными "слугами", тогда как мажоритарщики, несмотря на свою принадлежность к правящей фракции, чувствуют себя свободнее в плане принятия решений. А учитывая тот факт, что они составляют без малого половину фракции, многое в голосовании будет зависеть от их позиции (что показала эпопея с принятием госбюджета на 2020 год).
Александр Дубинский и Николай Тищенко
"Последние действия Кабинета министров дают повод для оптимизма. Были позитивные вещи по государственному бюджету", - сказал изданию депутат-мажоритарщик из фракции "Слуга народа" Сергей Демченко. По его словам, на сегодня можно сделать вывод, что "правительство прислушивается к народным депутатам и учитывает их мнение". "По моему мнению, на сегодняшний день никаких оснований для отставки правительства нет", - резюмировал народный депутат.
Однако из фракции "Слуга народа" звучат немного другие мнения, ведь именно с ними у премьера Алексея Гончарука наметился острый конфликт еще с процесса выделения субвенций регионам. При обсуждении проекта госбюджета на фракции этот конфликт вылился в бурный скандал, и, как говорят собеседники "Апострофа", "напряженность в этом вопросе сохраняется и сейчас". "Кабмин меняет порядок работы с бюджетом на местах, передает на места максимальную самостоятельность в вопросах, связанных со школами, с медицинскими учреждениями. Сейчас это все грузится максимально на местные бюджеты, и без субвенций непонятно, как это все будет реализовываться. Раньше толк был в том, что депутаты приносили какие то средства на округ, и эти деньги распределялись, а сейчас это уходит в никуда, и депутат-мажоритарщик на округе в этом плане неинтересен. Поэтому у мажоритарщиков, в связи с тем что они не участвуют в финансировании своих округов, и возникли негативные настроения касательно Кабмина", - рассказывает "Апострофу" один из депутатов "Слуги народа".
Еще одна претензия депутатов — касательно назначений глав государственных администраций, в обсуждении которых вообще не участвуют депутаты. "Многие депутаты не участвуют, даже косвенным образом, в назначении глав администраций. Возникает ситуация, когда главами администраций становятся члены бывшей Партии регионов или БПП. По логике их должен рекомендовать Кабмин, но Кабмин при этом кивает в сторону Офиса президента. И это тоже вызывает вопросы у депутатов. Отсюда и выходит конфликт. Апофеоз этого конфликта был, когда большинство мажоритарщиков проголосовали против того, чтобы забирать акцизный сбор у местных бюджетов", - добавляет источник.
Еще одна причина турублентности вокруг Гончарука — натянутые отношения с главой ОПУ Андреем Богданом. Как уже говорилось выше, несмотря на то, что многие называют Гончарука квотой Богдана, сейчас, по словам некоторых собеседников, по ряду вопросов стороны не могут придти к компромиссу. "Главным решалой в Кабмине является Богдан, он пытается закрывать все ключевые вопросы, даже рынок земли управлялся из Офиса президента", - говорит один из собеседников "Апострофа" в политикуме.
Но если Рада все же дозреет до кадровых решений в правительстве, то когда можно их ожидать? "При высокой социальной напряженности, я думаю, это будет конец года, при небольшой, - начало следующего. Скорее всего, они коснутся не всего состава Кабинета министров, а его отдельных членов. Я думаю, что будут выбраны несколько министров, которые, как будет сказано, не справились со своими полномочиями, и на них, собственно говоря, повесят всю ответственность", - говорит Максим Степаненко. По его словам, сейчас сложно сказать, кого из министров сделают "козлами отпущения", но вряд ли это будет глава МВД Арсен Аваков, "который официально заявлялся на полгода, и должен был готовить своего преемника".
Такой премьер нам не нужен
Потенциально существует и угроза увольнения премьера (напомним, освобождение от должности главы правительства влечет за собой отставку всего Кабмина), "учитывая, что им сейчас не очень довольны", добавляет Степаненко: "Поэтому сейчас все будет зависеть от того, как Гончарук себя покажет".
Алексей Гончарук
Но нужна ли, на самом деле, отставка главы правительства президенту Владимиру Зеленскому? Еще на этапе обсуждения кандидатуры Алексея Гончарука эксперты оценивали его как достаточно слабого и несамостоятельного игрока. По словам Сергея Фурсы, как ни парадоксально, "слабость Гончарука может оказаться его силой": ведь, если поставить на его место более сильного премьера, с ним впоследствии могут возникнуть проблемы.
От себя добавим, что в новейшей истории Украины сильные премьер-министры всегда играли сильные роли. Стоит вспомнить, что трое из шести президентов - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович - стартовали с должности премьер-министра, что, в определенной мере, было стартовой площадкой для их избирательной кампании. А Юлия Тимошенко, дважды побывавшая в премьерском кресле и, если верить слухам, циркулировавшим до перехода Юлии Владимировны в жесткую оппозицию к Владимиру Александровичу, всерьез рассчитывала занять его снова (сменив Алексея Гончарука), была ключевым участником трех последних президентских избирательных кампаний.