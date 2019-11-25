Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Верховная Рада в начале октября одобрила программу Кабинета министров, обеспечив ему таким образом иммунитет на один год. Однако источники "Апострофа" утверждают, что в Офисе президента не довольны работой правительства, в связи с чем должностей могут лишиться некоторые министры. Кроме того, есть угроза увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. В ситуации разбирался "Апостроф".

Правительство Украины, состав которого был утвержден Верховной Радой в конце августа, работает уже без малого три месяца. Кабмин за это время обнародовал планы целого ряда реформ, которые, в конечном итоге, оформились в единый документ, получивший название "Программа деятельности Кабинета министров". Эта программа также была одобрена парламентариями, которые, утвердив ее в начале октября, в соответствии с отечественным законодательством, предоставили правительству во главе с Алексеем Гончаруком иммунитет на ближайший год.

Впрочем, как сообщают источники "Апострофа", в Офисе президента недовольны работой Кабмина и лично Алексея Гончарука. По данным собеседников, отставка Кабмина может произойти уже в ближайшие месяцы - до Нового года или же весной следующего года. "Основной конфликт: президент видит неспособность управлять Кабмином", - говорит один из собеседников издания, знакомый с ситуацией.

Еще один представитель политикума, пожелавший остаться неназванным, подтвердил "Апострофу" наличие трений между премьером и Офисом главы государства. По его словам, несмотря на то, что многие называют Алексея Гончарука "квотой" руководителя президентской канцелярии Андрея Богдана, у этих двоих в последнее время "натянутые отношения", и по целому ряду вопросов "они не могут прийти к компромиссу".

Помимо премьера, есть претензии к отдельным министрам и другим чиновникам из системы высшей исполнительной власти. Так, в президентском Офисе недовольны падением таможенных поступлений. В этом винят нынешнего главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, который, как считают на Банковой, пока не справляется с возложенными на него обязанностями.

Украинско-польская границаФото: Getty images

Все это подводит президента к мысли о необходимости перезагрузить правительство вплоть до увольнения самого премьер-министра (это повлечет за собой отставку всего Кабинета министров), сообщил источник. По его словам, сейчас рассматриваются, условно, два срока возможной отставки Кабмина – конец этого года или весна следующего года.

Стабильности нет

Но действительно ли в работе Кабмина все так плохо?

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко считает, что претензии к правительству вполне обоснованы. "Проблем много, начиная с неспособности организовать собственную работу, и до проблем в коммуникации с фракцией (крупнейшей фракцией Верховной Рады "Слуга народа", которая представляет в парламенте монобольшинство - "Апостроф"), - сказал он в комментарии изданию. По его словам, сейчас правительство находится в "наиболее критикуемой позиции". "Президент огражден своим высоким рейтингом, и поэтому его критиковать не имеет особого смысла, а значит для всех политических оппонентов власти, Алексей Гончарук и его Кабмин являются основной целью", - отметил Степаненко.

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, ключевой проблемой правительства являются кадры, а эта проблема, свою очередь, обусловлена тем, что зарплаты госчиновников остаются крайне низкими. "Несмотря на предвыборные обещания партии "Слуга народа", увеличить зарплаты чиновникам, ничего подобного пока не произошло. Я знаю десятки случаев, когда люди отказывались идти работать в госсектор, потому что им надо как-то содержать семьи", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

Еще одной серьезной проблемой, по его словам, является большое количество тактических задач при отсутствии общей стратегии: "Все погрязли в тактике, в сегодняшнем или, даже, во вчерашнем дне. И абсолютно нет дискурса о будущем – куда мы идем, какую страну строим. И на фоне этого у нас продолжается трудовая миграция – люди уезжают, потому что у них нет позитивного ориентира – зачем оставаться в этой стране".

Кроме того, новая власть "села в старые кресла", в которых процессы выстроены неверно, и "реинжиниринга институций, обновления функций государства, как заявлялось изначально в избирательной кампании "Слуги народа", не произошло".

Новая власть "села в старые кресла"Фото: Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Эксперт также обратил внимание на слабую координацию внутри правительства: "У нас каждое министерство делает то, что считает правильным, и при этом нет контролера. В рамках одного ведомства нельзя ставить задачу, выполнять задачу и контролировать ее выполнение. Это – классическая концентрация рисков в одном месте, чего стараются избегать все эффективно работающие организации. И, к сожалению, нет даже понимания этой проблемы".

Возможно все

В связи с этим, возникает вопрос: грозит ли в ближайшее время отставка как отдельным министрам, так и всему составу Кабинета министров?

Как было указано выше, у Кабмина, по идее, есть иммунитет до октября 2020 года - то есть, его не могут уволить в течение года (что, впрочем, не исключает увольнения отдельных министров). Однако собеседники "Апострофа" не под запись говорят, что, если будет принято решение об отставке, юридическую причину для этого найдут - особенно в свете проведения досрочных парламентских выборов, объявление которых тоже было несколько двусмысленым с точки зрения закона. Тем более, как было уже замечено, именно Кабмин притягивает к себе основной негатив, адресованный власти.

Увольнением правительства, как и его назначением, "заведует" парламент, в котором большинство принадлежит пропрезидентской политической силе, однако в последнее время в ней наблюдаются разброд и шатания, которые подрывают моральный дух и монолитность партийных рядов, в связи с чем голосования по команде из Офиса президента уже может и не получиться.

В одном из последних интервью спикер Рады Дмитрий Разумков достаточно уклончиво ответил на вопрос о возможных отставках в Кабмине в начале следующего года. Он напомнил, что парламент одобрил программу правительства (а, значит, выдал ему годовой абонемент), при этом добавил, что "теоретически возможно все" (что отчасти подтверждает инсайд "Апострофа" о возможности изыскания законного обоснования такого увольнения). Разумков также не исключил, что в скором времени кто-то из министров может лишиться должности, если станет понятно, что он (или она) этой должности не соответствует.

Рада дает добро

Однако сможет ли Рада уволить конкретных министров, не говоря уже о всем составе правительства? Как отметил в разговоре с "Апострофом" инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса, "непонятно, будут ли голоса за отставку".

Турбулентность в монобольшинстве затронула даже так называемых "списочников", которые по определению являются более подневольными "слугами", тогда как мажоритарщики, несмотря на свою принадлежность к правящей фракции, чувствуют себя свободнее в плане принятия решений. А учитывая тот факт, что они составляют без малого половину фракции, многое в голосовании будет зависеть от их позиции (что показала эпопея с принятием госбюджета на 2020 год).

Александр Дубинский и Николай ТищенкоФото: Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Последние действия Кабинета министров дают повод для оптимизма. Были позитивные вещи по государственному бюджету", - сказал изданию депутат-мажоритарщик из фракции "Слуга народа" Сергей Демченко. По его словам, на сегодня можно сделать вывод, что "правительство прислушивается к народным депутатам и учитывает их мнение". "По моему мнению, на сегодняшний день никаких оснований для отставки правительства нет", - резюмировал народный депутат.

Однако из фракции "Слуга народа" звучат немного другие мнения, ведь именно с ними у премьера Алексея Гончарука наметился острый конфликт еще с процесса выделения субвенций регионам. При обсуждении проекта госбюджета на фракции этот конфликт вылился в бурный скандал, и, как говорят собеседники "Апострофа", "напряженность в этом вопросе сохраняется и сейчас". "Кабмин меняет порядок работы с бюджетом на местах, передает на места максимальную самостоятельность в вопросах, связанных со школами, с медицинскими учреждениями. Сейчас это все грузится максимально на местные бюджеты, и без субвенций непонятно, как это все будет реализовываться. Раньше толк был в том, что депутаты приносили какие то средства на округ, и эти деньги распределялись, а сейчас это уходит в никуда, и депутат-мажоритарщик на округе в этом плане неинтересен. Поэтому у мажоритарщиков, в связи с тем что они не участвуют в финансировании своих округов, и возникли негативные настроения касательно Кабмина", - рассказывает "Апострофу" один из депутатов "Слуги народа".

Еще одна претензия депутатов — касательно назначений глав государственных администраций, в обсуждении которых вообще не участвуют депутаты. "Многие депутаты не участвуют, даже косвенным образом, в назначении глав администраций. Возникает ситуация, когда главами администраций становятся члены бывшей Партии регионов или БПП. По логике их должен рекомендовать Кабмин, но Кабмин при этом кивает в сторону Офиса президента. И это тоже вызывает вопросы у депутатов. Отсюда и выходит конфликт. Апофеоз этого конфликта был, когда большинство мажоритарщиков проголосовали против того, чтобы забирать акцизный сбор у местных бюджетов", - добавляет источник.

Еще одна причина турублентности вокруг Гончарука — натянутые отношения с главой ОПУ Андреем Богданом. Как уже говорилось выше, несмотря на то, что многие называют Гончарука квотой Богдана, сейчас, по словам некоторых собеседников, по ряду вопросов стороны не могут придти к компромиссу. "Главным решалой в Кабмине является Богдан, он пытается закрывать все ключевые вопросы, даже рынок земли управлялся из Офиса президента", - говорит один из собеседников "Апострофа" в политикуме.

Но если Рада все же дозреет до кадровых решений в правительстве, то когда можно их ожидать? "При высокой социальной напряженности, я думаю, это будет конец года, при небольшой, - начало следующего. Скорее всего, они коснутся не всего состава Кабинета министров, а его отдельных членов. Я думаю, что будут выбраны несколько министров, которые, как будет сказано, не справились со своими полномочиями, и на них, собственно говоря, повесят всю ответственность", - говорит Максим Степаненко. По его словам, сейчас сложно сказать, кого из министров сделают "козлами отпущения", но вряд ли это будет глава МВД Арсен Аваков, "который официально заявлялся на полгода, и должен был готовить своего преемника".

Такой премьер нам не нужен

Потенциально существует и угроза увольнения премьера (напомним, освобождение от должности главы правительства влечет за собой отставку всего Кабмина), "учитывая, что им сейчас не очень довольны", добавляет Степаненко: "Поэтому сейчас все будет зависеть от того, как Гончарук себя покажет".

Алексей ГончарукФото: unian

Но нужна ли, на самом деле, отставка главы правительства президенту Владимиру Зеленскому? Еще на этапе обсуждения кандидатуры Алексея Гончарука эксперты оценивали его как достаточно слабого и несамостоятельного игрока. По словам Сергея Фурсы, как ни парадоксально, "слабость Гончарука может оказаться его силой": ведь, если поставить на его место более сильного премьера, с ним впоследствии могут возникнуть проблемы.

От себя добавим, что в новейшей истории Украины сильные премьер-министры всегда играли сильные роли. Стоит вспомнить, что трое из шести президентов - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович - стартовали с должности премьер-министра, что, в определенной мере, было стартовой площадкой для их избирательной кампании. А Юлия Тимошенко, дважды побывавшая в премьерском кресле и, если верить слухам, циркулировавшим до перехода Юлии Владимировны в жесткую оппозицию к Владимиру Александровичу, всерьез рассчитывала занять его снова (сменив Алексея Гончарука), была ключевым участником трех последних президентских избирательных кампаний.