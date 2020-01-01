В Украине вступил в силу закон об отмене неприкосновенности нардепов: что изменится

С 1 января 2020 года для привлечения к уголовной ответственности, задержания или ареста народного депутата Украины больше не нужно согласия Верховной Рады.

Соответствующие изменения в Конституцию были утверждены 3 сентября 2019 года.

Согласно новому закону, заниматься досудебным расследованием уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право исключительно следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований.

При этом ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведении других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Кроме того, согласно новой редакции статьи 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины внесла важные правки в законодательство, которые окончательно отменяют неприкосновенность народных депутатов. Документ поддержал 291 парламентарий.