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Зеленского заметили на популярном курорте: опубликовано фото

четверг, 02 января 2020, 13:39
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Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая на новогоднем отдыхе в президентской резиденции "Синегора" в селе Гута (Ивано-Франковская область), посетил горнолыжный курорт Буковель.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в соцсети Instagram.

Фотографии с президентом опубликовали лыжники, которые случайно оказались на одной трассе с президентом.

"Посмотрите!!! Это сегодня в Буковеле", - подписано одно из фото с Владимиром Зеленским.

Как известно, президент Владимир Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в резиденцию "Синегора" в Ивано-Франковской области. По информации СМИ, его сопровождает глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным: обсуждали заключение контракта по транзиту газа и обмен пленными.

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