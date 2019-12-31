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Зеленский накануне Нового года провел переговоры с Путиным: первые подробности

вторник, 31 декабря 2019, 12:36
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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным: обсуждали заключение контракта по транзиту газа и обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Главы государств поздравили друг друга с новогодними праздниками и проведенным обменом, который прошел 29 декабря. Также стороны одобрили заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.

Также президенты договорились "немедленно перейти" к составлению списков для освобождения политзаключенных крымчан, которые находятся в оккупированном Крыму и на территории России, а также россиян, находящихся в заключении на территории Украины.

"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время", – говорится также в сообщении.

Напомним, подробнее о переговорах между Украиной и Россией читайте в материале "Апострофа": Связанные одной цепью: четыре месяца для трудных решений Зеленского и Путина.

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