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Зеленский получил внушительную сумму от "Квартала 95"

суббота, 04 января 2020, 07:27
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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал около 5 миллионов гривен дохода в виде роялти от "Квартала 95".

Данные в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, Зеленский внес 3 января.

Глава государства уточнил, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тысяч гривен роялти и 104 тысячи гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Интересно, что за 2017 год он получил 5 тысяч гривен роялти от "Квартала 95", а в 2018 - 4 тысячи гривен.

В 2019 году после вступления в должность Зеленский несколько раз выходил на сцену, но уже не как актер студии, а до апреля он принимал участие в концертах.

Напомним, что в новогоднем шоу на телеканале "Россия" показали сатирический номер, в котором жестко и зло высмеяли президента Владимира Зеленского и украинцев вцелом.

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