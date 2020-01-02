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На новогоднем шоу в России унизили Зеленского, пригласив его двойника: видео и реакция сети

четверг, 02 января 2020, 18:02
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В новогоднем шоу на телеканале "Россия" показали сатирический номер, в котором жестко и зло высмеяли президента Владимира Зеленского и украинцев вцелом.

Отрывок из видеозаписи программы опубликовал в Telegram экс-нардеп Борислав Береза.

"Путинский канал "Россия" в новогоднем "Огоньке" вытер ноги о Зеленского. Мерзкое зрелище. Мягко говоря - о *осрали. Видимо, кому надо еще раз позвонить Путину. У меня много претензий к президенту Украины и я их выражаю публично. Потому что я - гражданин Украины и потому, что мне не безразлично, что происходит. Но, когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса да еще и в подобной форме позволяет себе насмехаться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение ", - написал Береза.

В коротком видеоролике приняли участие российские юмористы Михаил Вашуков, Николай Бандурин, Валерий и Александр Пономаренки, а также двойник Владимира Зеленского. Для выступления переделали украинскую народную песню "Ты меня обманула". По сюжету украинцы в вышиванках, которые танцуют гопак, выражают Зеленскому претензии и жалуются, что он не выполнил предвыборные обещания. Для этого россияне использовали все существующие штампы и стереотипы: якобы, украинцам опять не хватает пищи, высоких зарплат, российского газа. Также в номере высмеяли стремление Украины присоединиться к НАТО.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у украинцев. Многие возмущаются, что Береза распространил кадры с, по сути, пропагандистского российского шоу. Пользователи также указали на то, что, несмотря на все ошибки Зеленского на должности, он остается главой государства и высмеивать его в таком стиле - это поносить репутацию Украины. А кое-кто задался вопросом, дадут ли адекватный ответ на эту провокацию актеры юмористически-сатирического украинского шоу "Квартал-95".

Как ранее сообщает "Апостроф", российский актер Никита Кукушкин записал пародию на новогоднее обращение президента России и взорвал соцсети.

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