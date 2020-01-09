Нацсовет проверит канал Порошенко из-за оскорблений Зеленского: видео

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал решение провести внеочередную проверку телеканала "Прямой", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Так, указывается, что решение было вынесено на голосование членом совета Юрием Зиневичем после жалобы гражданки Касьяненко. Она заявила, что художник Сергей Поярков в эфире этого телеканала оскорбил президента Владимира Зеленского.

В совете при этом отказались уточнять, в каком именно выпуске телешоу прозвучали оскорбления главы государства. Следует отметить, что скандально известный художник Поярков ведет на "Прямом" авторскую программу.

Решение о проверке телеканала поддержали члены совета Ольга Герасимюк, Юрий Зиневич, Олег Черныш, Александр Ильяшенко и Максим Оноприенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в эфире телеканала "Прямой" произошел розыгрыш, в ходе которого вооруженные люди в военной форме с криками ворвались в студию.