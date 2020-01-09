RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 января

16:33
Меган Маркл и принц Гарри собрались жить в Северной Америке: куда они переедут
16:30
В Украине предотвратили убийство военного ВСУ по "заказу" России: детали спецоперации и фото
15:48
Причастны к страшным преступлениям: всплыли данные о лицах, переданных боевикам ЛДНР во время обмена
15:37
Должны были лететь вдвоем: появился трагический рассказ канадца о гибели жены в авиакатастрофе в Иране
15:28
В сети нашли фото 42-летнего Джона Коннора из "Терминатора", и его не узнать - время оказалось нещадным
15:00
Потерял документы на месте преступления: в Киеве поймали опасного насильника
14:43
Есть два странных момента: авиаэксперт детально проанализировал крушение самолета МАУ в Иране, фото
14:35
Осталось трое детей: названо имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
14:34
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" полностью обнажилась для известного глянца: фото
14:12
Украину накроют осадки: синоптик рассказала, где ждать снега и дождей, карта
14:12
Был ли обстрел самолета МАУ? Семья погибшей в Иране стюардессы сделала важное заявление
13:56
Готовил мощный взрыв: в Харькове провели спецоперацию по задержанию опасного преступника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нацсовет проверит канал Порошенко из-за оскорблений Зеленского: видео

четверг, 09 января 2020, 16:24
переглянути новину українською

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал решение провести внеочередную проверку телеканала "Прямой", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Так, указывается, что решение было вынесено на голосование членом совета Юрием Зиневичем после жалобы гражданки Касьяненко. Она заявила, что художник Сергей Поярков в эфире этого телеканала оскорбил президента Владимира Зеленского.

В совете при этом отказались уточнять, в каком именно выпуске телешоу прозвучали оскорбления главы государства. Следует отметить, что скандально известный художник Поярков ведет на "Прямом" авторскую программу.

Решение о проверке телеканала поддержали члены совета Ольга Герасимюк, Юрий Зиневич, Олег Черныш, Александр Ильяшенко и Максим Оноприенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в эфире телеканала "Прямой" произошел розыгрыш, в ходе которого вооруженные люди в военной форме с криками ворвались в студию.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина и Финляндия в мировом тренде: почему нации поддерживают молодых премьеров

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: