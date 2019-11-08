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Клоунада в камуфляже: сети бурно обсуждают "захват" телеканала "Прямой" и делятся фотожабами

пятница, 08 ноября 2019, 07:21
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В соцсетях продолжают бурно обсуждать розыгрыш в прямом эфире телеканала "Прямой", в ходе которого вооруженные люди в военной форме с криками ворвались в студию.

В сетях люди с возмущением комментируют "шутку" сценаристов шоу, а также делятся яркими фотожабами.

"Я так понял, что канал "Прямой" решил отчаянно бороться за нишу передачи "Рассмеши комика", "Больше не отпускайте своих бабушек зрителями в телестудии. 40 гривен того не стоят", "Если бы Микола Вересень умел пользоваться соцсетями, я бы у него спросил, просто по-человечески, ему не стыдно? (Та ясно, что ему не стыдно, онли бизнес)", - пишут люди.

Как сообщал "Апостроф", 7 ноября у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко прошли обыски. ГБР в настоящее время проводит следствие по делу о купле-продаже "Прямого". Глава ведомства Роман Труба ранее говорил, что активы телеканала могут быть арестованы.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" Олег Ляшко устроил шоу с нападением на нардепа Андрея Геруса.

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