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Украинский топ-чиновник "засветился" на известном курорте: интересные фото

четверг, 09 января 2020, 08:36
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На знаменитом во всем мире горнолыжном курорте Мерибель во Франции был замечен председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Фотографии с отдыха главы украинской спецслужбы опубликовал на своей Facebook-странице журналист Михаил Ткач.

Как сказано в подписи к фотографиям, они были сделаны в среду, 8 января.

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Курорт Мерибель входит в зону катания «Трех долин», к которому принадлежит также еще одно популярное место для зимнего отдыха – курорт Куршевель. Мерибель рекомендуют тем, кто желает иметь удобный доступ ко всем горнолыжным богатствам района.

Как сообщал "Апостроф", ранее, отпраздновав Новый год в Карпатах, президент Украины Владимир Зеленский отправился на отдых на побережье Оманского залива.

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