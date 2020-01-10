В Раде дали печальный прогноз для "слуг народа"

Парламент 9 созыва может перестать существовать досрочно, если нардепы примут проблемный закон о рынке земли.

Такое мнение в интервью "Апостофу" высказал нардеп от партии "Батькивщина" Владимир Кабаченко.

"При условии, что "слуги народа" примут закон о рынке земли, то они оставят негативный след в политической жизни парламента 9 созыва. И президенту, скорее всего, не понадобятся люди, к которым народ относится отрицательно и он вынужден будет изменить состав своей партии ", - подчеркнул Кабаченко.

Добавил, что законопроект о рынке земли - это сдача национальных интересов. Ведь в то время, когда большие страны наоборот скупают земли в госсобственность, Украина хаотично открывает для частных лиц рынок земли.

Больше о том, как земельная реформа может стать триггером для роспуска Верховной Рады, смотрите в видоематериали "Апострофа": Голосование рынка земли может стать причиной роспуска Верховной Рады - Кабаченко

Как информировал "Апостроф" раньше, уже на следующей неделе народные депутаты могут проголосовать за скандальный законопроект №2278-10 о рынке земли.