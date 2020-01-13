Есть два сценария: в Кабмине дали прогноз по срокам принятия закона о рынке земли

Существует два сценария рассмотрения земельного закона 2178-10 в парламенте.

Об этом сообщает советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак на своей Facebook-странице.

Он подчеркнул, что к рассмотрению земреформы в Раде все готово. Также уже прошло 10 дней на ознакомление, а дело лишь за политической волей.

"Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Сам рассмотрение займет до 3 часов", - написал Мушак.

Также политик описал данную процедуру.

"Сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. В таблице я расписал о чем они. Соответственно все другие поправки в тех же положений законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале", - отметил он и опубликовал анализ.

Мушак написал, что сначала на согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 статье. Поскольку коалиция "Слуга народа" имеет более 226 голосов, то для этого решения не нужно согласование других фракций. Дальше за это решение должно проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение.

"После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами "за". Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других поправок, которыми предлагают изменить нормы выходящие за пределы законопроекта. После этого за законопроект голосуют 226 голосами "за" во втором чтении и в целом. Процедурно это займет до 3 часов", - отметил политик.

Он написал, что есть многолетняя практика использованием парламентом этих норм. Так Совет 8-го созыва закон "О рынке электрической энергии" принимала используя 119 и 45 статью Регламента.

Мушак подчеркнул, что на этой неделе все касательно закона о рынке земли решится.

Как сообщал "Апостроф", парламент 9 созыва может перестать существовать досрочно, если нардепы примут проблемный закон о рынке земли.