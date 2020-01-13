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"Подарок" под елочку: всплыли данные о рекордных зарплатах руководства Минкульта

понедельник, 13 января 2020, 17:09
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский и его заместители задекларировали в декабре 2019 года совокупный размер заработной платы в размере свыше 2 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованных электронных деклараций чиновников.

Зарплата министра Бородянского оказалась одной из самых низких в Минкульте. 6 января 2020 года он проинформировал, что заработал в декабре 112 904 гривны.

Первый замминистра Анатолий Матвийчук перед новогодними праздниками получил зарплату двумя частями - 16 декабря в размере 157 051 гривну, а 28 декабря - 248 021 гривну. В общем его зарплата в декабре составила 405 072 гривны.

Также два раза пикнула зарплатная смска у заместительницы министра Ирины Подоляк. 16 декабря она получила 154 232 гривны, а 27 декабря - 240 478 гривен. В общем - 394 710 гривен.

Двумя частями получили зарплату в декабре заместители министра Алексей Сивирин и Ростислав Карандеев, заработавшие соответственно 366 068 гривен и 497 709 гривен.

Замминистра Владимир Шумилин в декабре заработал 154 233 гривны, а его коллега Светлана Фомина - 139 303 гривны.

Как свидетельствуют подсчеты, министр Бородянский и его заместители в декабре задекларировали заработную плату на общую сумму 2 миллиона 70 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", зарплата министра экономики Украины Тимофея Милованова составила 64,3 тысячи гривен.

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