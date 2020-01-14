Почти без изменений: в Раду вновь передадут законопроект о легализации игорного бизнеса, который был провален

Во вторник, 14 января, комитет Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики на заседании принял решение повторно вынести на голосование отклоненный ранее депутатами законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (2285-д), внеся в него лишь две правки.

Это следует из аудио стенограммы заседания, размещенной на сайте Комитета.

Две упомянутых правки касаются повышения возраста игрока с 18 до 21 года, а также запрета размещения игорных автоматов в отдельно стоящих помещениях.

Судя по множеству замечаний депутатов - членов комитета, большинство существенных правок в законопроект были проигнорированы. В частности, не учтены правки относительно приема ставок букмекеров на виртуальные события, ответственности организаторов азартного бизнеса перед больными лудоманией и прочие.

В ходе заседания комитета его глава Даниил Гетманцев пытался неоднократно убедить нардепов, что правки будут учтены при подготовке документа ко второму чтению.

Альтернативные версии законопроекта, в частности - новый законопроект авторства Александра Дубинского (2285-9) и законопроект, подготовленный Дарьей Володиной (2285-10), обсуждение которых также стояло в повестке дня, считаются отклоненными, пояснили "Апострофу" в секретариате Комитета.

Таким образом, в Верховную Раду будет передан фактически тот же законопроект, который ранее получил негативную оценку депутатов, с львиной частью его недоработок.

Напомним, 19 декабря прошлого года депутаты провалили голосование за законопроект, отправив его на доработку в комитет ВР.

Как ранее отмечал "Апостроф", многие из этих недоработок обусловлены тем, что законопроект писался под влиянием лоббистов, отстаивающих интересы игорного бизнеса, в частности - букмекеров.