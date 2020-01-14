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В Раде дали детальное разъяснение насчет "рекордного" повышения зарплат нардепам

вторник, 14 января 2020, 12:05
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Депутатам Верховной Рады Украины не будут повышать зарплату до 100 тысяч гривен, несмотря на заявления относительно "новых окладов" народных избранников в прессе.

Об этом в ходе утреннего заседания парламента, 14 января, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Так, председатель парламента уточнил, что за полной информацией относительно зарплат депутатов он обращался в аппарат ВРУ. Разумков подчеркнул, что если зарплаты будут повышены, то примерно на 3 тысячи гривен из-за повышения прожиточного минимума.

"Думаю, что все из вас видели в СМИ информацию об увеличении зарплат народных депутатов. Я обращался в аппарат ВР. Они предоставили полную информацию. Есть индексация зарплат народных депутатов, однако она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ (до 100 тысяч гривен – "Апостроф"). Изменение зарплаты составляет около 3 тысяч гривен. Это связано с прожиточным минимумом", - заявил он.

Ранее в сети была опубликована и вызвала широкий резонанс информация, что согласно новому перерасчету заработные платы депутатов Верховной Рады будут достигать 100 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наказаниях для депутатов Верховной Рады за нарушение процедуры голосования – "кнопкодавство".

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