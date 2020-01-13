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Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит

понедельник, 13 января 2020, 16:24
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады" № 404.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения нардепами полномочий в части обязанности персонального голосования.

Так, законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и регламент Верховной Рады по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

"В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1027, который добавляет ряд оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата Верховной Рады Украины.

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