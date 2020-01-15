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Киву снова поймали в Раде за пикантным занятием: опубликованы фото и видео

среда, 15 января 2020, 19:03
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В среду, 15 января, народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву застали в зале Верховной Рады за рассматриванием интимных фотографий от неизвестной девушки.

Об этом сообщает ТК Медиа со ссылкой на фото- и видеоматериалы из зала ВРУ.

Так, судя по записи, Кива получил сообщение от кого-то, затем открыл мессенджер WhatsApp и увидел, что ему прислали фото обнаженной девушки перед зеркалом. В течение двух секунд он рассматривал снимки, затем закрыл мессенджер и спрятал телефон.

Рядом с нардепом в этот момент сидела его коллега по фракции Наталья Королевская, она судя по всему, не обратила на действия Кивы внимания.

Следует отметить, что в момент, когда депутат смотрел на фото, спикер парламента Дмитрий Разумков призывал голосовать за законопроект, который был вынесен в зал для утверждения.

Как сообщал "Апостроф", в начале декабря народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале парламента.

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