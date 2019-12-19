На куски буду резать: Кива ввязался в массовую потасовку в Раде, видео

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива ввязался в потасовку на заседании аграрного комитета Верховной Рады, где рассматривают правки в законопроект о рынке земли.

Видео заседания опубликовано на YouTube.

В ходе обсуждения часть нардепов устроила стычки. Кива бросался на политиков с криками: "Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!".

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Отметим, что заседание комитета продолжается и может завершиться около часа ночи. Туда приехала чуть ли не треть фракции партии "Слуга народа". Очень активно голосуют, но чем все завершится неизвестно.

Ранее нардепы устроили толкотню с криками "Ганьба!".

Как сообщал "Апостроф", на заседании комитета "слугам народа" раздали таблицу с правками, где уже было решение по изменениям в земельный законопроект.