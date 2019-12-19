RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 декабря

23:44
В России испытали новейшую боевую машину с тепловизором: опубликованы фото и видео У Росії випробували нову бойову машину з тепловізором: опубліковані
21:38
Похож на санки Санта Клауса: в небе над Канадой заметили необычный НЛО
19:28
Иван Дорн вернулся из России и задумался о новой карьере - никто не знает, шутка ли это
19:00
Прощаемся с объемом: проверенное меню для сушки тела на неделю
18:45
Без фотошопа не обошлось: Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальных семейных фото в Instagram
18:30
Бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские неожиданно поцеловались на публике: фото
18:04
Ролик с Харрисоном Фордом возглавил топ-10 самой популярной креативной рекламы на YouTube
17:28
"Завтрак с 1+1" проведет традиционный благотворительный аукцион ко Дню Святого Николая
17:26
Сергей Бабкин выпустил песню, которую написал в первую совместную ночь с новорожденным сыном
17:12
"95 Квартал" загадал загадку о Елене Кравец, которую никак не могут разгадать - смотрим фото
17:00
Королевские семьи со всего мира поделились праздничными открытками
16:45
На шоу Голос країни-10 объявили имя третьего судьи
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На куски буду резать: Кива ввязался в массовую потасовку в Раде, видео

четверг, 19 декабря 2019, 00:11
переглянути новину українською

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива ввязался в потасовку на заседании аграрного комитета Верховной Рады, где рассматривают правки в законопроект о рынке земли.

Видео заседания опубликовано на YouTube.

В ходе обсуждения часть нардепов устроила стычки. Кива бросался на политиков с криками: "Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!".

Смотреть с 3:40

Отметим, что заседание комитета продолжается и может завершиться около часа ночи. Туда приехала чуть ли не треть фракции партии "Слуга народа". Очень активно голосуют, но чем все завершится неизвестно.

Ранее нардепы устроили толкотню с криками "Ганьба!".

Как сообщал "Апостроф", на заседании комитета "слугам народа" раздали таблицу с правками, где уже было решение по изменениям в земельный законопроект.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: