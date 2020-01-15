Тепличные условия для букмекеров: в комитете Рады приняли скандальное решение по легализации игорного бизнеса

Комитет Верховной Рады по налоговой политике рекомендовал народным депутатам проголосовать за "доработанную" версию законопроекта №2285-д "О легализации игорного бизнеса", в которую внесли всего две правки, что может говорить об их нежелании адаптировать законопроект или о лоббизме со стороны участников игорного рынка.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Карточный домик турболегализации игорки: под кого спешат депутаты".

Так, первая попытка проголосовать за этот законопроект не увенчалась успехом, набрав всего 213 голосов нардепов. По мнению экспертов, это связано с тем, что "букмекерское лобби" в парламенте под руководством главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, не пожелало идти навстречу общественности в вопросе правок. Самого Арахамию тем временем обвиняют в сотрудничестве с бизнесменом из России Борисом Баумом и гендиректором конторы "Пари-Матч" Сергеем Портновым. При этом текст отклоненного проекта, по информации журналистов, был написан юристом Андреем Астаповым, который работает с "Пари-Матч".

"Явно в угоду букмекерам, законопроект содержал нормы, позволяющие им спокойно работать на первых этажах жилых зданий, используя "ставкоматы" принимать ставки на виртуальные события и прочие преференции", - отмечается в материале.

Таким образом, депутаты отклонили проект, который по факту не сдерживал распространение игорного бизнеса, а наоборот, помогал его распространению и отправили его на доработку.

Однако комитет в ходе пересмотра фактически отказался дорабатывать законопроект, внеся всего две правки, и вновь отправил его в Раду.

"Для представителей этой сферы (которые в последние годы работали в Украине противозаконно) создаются тепличные условия в сравнении с остальными видами игорки и лотереями. Это приведет к тому, что на игорном рынке букмекеры смогут фактически все, что пожелают", - утверждают журналисты.