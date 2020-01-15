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В Украине приняли важное решение по помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

среда, 15 января 2020, 13:08
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Кабинет министров Украины выделил средства для помощи семьям погибших членов экипажа самолета, который разбился в небе над Тегераном (Иран) 8 января.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в официальном Telegram-канале.

Родные погибших получат от государства необходимую юридическую и финансовую помощь. Каждой семье выделят по 200 тысяч гривен. Это - одноразовая материальная помощь от государства из резервного фонда, которая будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат.

Напомним, что самолет по предварительной версии из-за человеческой халатности был сбит иранскими ракетчиками, которые приняли его за военный объект. Окончательно говорить о том, что случилось с самолетом, можно будет только после дешифровки бортовых самописцев.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора обратились к Ирану с запросом передать украинским правоохранителям "черные ящики" самолета МАУ рейса PS752, который был сбит в небе над Тегераном местными военными.

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