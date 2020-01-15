RU  UA  EN

среда, 15 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 января

17:23
Офис генпрокурора "убивает" николаевских корабелов: появились тревожные данные
08:50
Доллар начинает дорожать: курс валют от Нацбанка на 15 января

14 января

14:49
Названа впечатляющая сумма, которую "Газпром" заплатил Украине по решению арбитража
10:38
Пенсионерам в Украине готовят ряд "сюрпризов": что будет с выплатами
08:47
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

13 января

15:20
Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт
14:20
Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году
14:02
Украинским ФЛПам подготовили неприятный "сюрприз": что теперь под запретом
11:29
Украина полностью перешла на банковские счета IBAN: что нужно знать
08:54
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России
08:42
Курс доллара "застыл": свежие данные от Нацбанка
08:30
Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году: детальное разъяснение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Премьер попал в скандал из-за разговора про Зеленского с главами НБУ и Минфина: аудио

среда, 15 января 2020, 20:14
переглянути новину українською
Фото:

После громкой отставки российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в скандал из-за аудиозаписей разговора, которые компрометируют главу украинского правительства как человека мало осведомленного в экономике.

Записи разговоров людей, чьи голоса чрезвычайно похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, были опубликованы на YuoTube.

"История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - подписан ролик с этими записями, который сопровождают титры с расшифровкой.

Обсуждая курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским, глава Кабмина Алексей Гончарук говорит о том, что он плохо разбирается в экономике.


По информации источников zn.ua в руководстве фракции "Слуга народа", опубликованная запись - первая из 14 частей, которые будут появляться в сети. Запись неслучайно появилась незадолго до заседания фракции для так называемого неформального отчета, с ее помощью якобы пытаются обосновать недоверие действующему правительству.

Как сообщал "Апостроф", из-за скандала с зарплатами топ-чиновников 15 января премьер-министра Алексея Гончарука ожидали на заседание фракции "Слуги народа".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Хрупкая защита от Коломойского: позволит ли Верховная Рада вернуть ПриватБанк олигарху

Почему Бабак может покинуть кресло министра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: