Продавили: "слуги народа" приняли "букмекерский" законопроект о легализации игорного бизнеса, фото

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

За проголосовали 260 народных депутатов.

Данный проект закона практически ничем не отличается от того, который депутаты провалили 19 декабря 2019 года - в него внесены всего две правки.

Как ранее отмечал "Апостроф", данная версия законопроекта была написана под давлением букмекерского лобби и создает для этого вида азартных игр максимально тепличные условия. Это, в свою очередь, нивелирует главную цель законопроекта - остановить массовое распространение в Украине игорных заведений.

Стоит отметить, что против принятия законопроекта в таком виде категорически выступили представители фракций "Батькивщина", "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За життя".