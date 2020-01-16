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Украинский министр подала в отставку: назван главный кандидат на ее место

четверг, 16 января 2020, 18:40
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В четверг, 16 января, в Верховную Раду будет направлено представление главы украинского правительства Алексея Гончарука об увольнении с должности министра развития громад и территории Алены Бабак.

Об этом заявил у себя на канале в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что министр сама написала заявление об отставке.

"Сегодня в парламент поступит представление премьер-министра Украины об увольнении с должности Министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра", - отметил Гончаренко.

По его словам, главным претендентом на освободившееся кресло министра является народный депутат президентской партии Елена Шуляк.

"Это был один из немногих вменяемых министров, видимо ее уровень слишком выделяется на фоне технопрофанов. Главный кандидат на место Бабак - депутат СН Елена Шуляк", - добавил нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее в партии "Слуга народа" заявили, что никаких шагов или отставок в связи со сливом в сеть "пленок" якобы с участием премьер-министра Алексея Гончарука, не планируется.

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