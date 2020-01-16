В "Слуга народа" сделали важное заявление по судьбе Гончарука после скандала с "пленками"

В президентской фракции "Слуга народа" считают нецелесообразным отправлять в отставку Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука, несмотря на недавний скандал со "слитыми" аудиозаписями.

Об это сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на зампредседателя фракции Александра Корниенко.

По его словам, на данный момент нет ни причин, ни законных оснований для отправки Гончарук в отставку.

"Предлагались (на заседании фракции "Слуга народа") какие-то эмоциональные шаги: "А давайте выразим что-то там", но фракция не поддержала это. Это не обсуждение, выглядит это так: "А давайте срочно снимать Гончарука! Кто за?". 5 рук поднялось. Это эмоциональная реакция депутатов, которые себя считают оппозиционными к правительству", – говорит Корниенко.

Зампредседателя "Слуги народа" также отметил, что увольнение Кабмина сейчас будет являться нарушением Конституции.

"Я думаю, что правительство должно работать и выполнять те задачи, которые оно выполняет, а также больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров и заниматься экономикой. Эти разговоры, они же об экономике", – добавил Корниенко.

Также о скандале и будущем правительства читайте в материале "Апострофа": На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука.