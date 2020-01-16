RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 января

14:30
Молодая невеста Виктора Павлика показала свадебное платье - пара даже определилась с датой
14:29
"Магическая" колонна: сеть повеселило интересное фото из Рады
14:28
Служил в Бундесвере, а теперь воюет за ВСУ: удивительная история защитника Украины, видео
14:20
Одесский прокурор крышует незаконную выдачу разрешений на "травматы" - расследование
14:16
Украинские медики чудом спасли тяжелораненого бойца ВСУ: фото
14:14
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Доме Таргариенов
13:59
Настя Каменских показала свое утро в любимой Мексике, и фаны назвали его идеальным: фото
13:49
В Украине изменили правила призыва в армию: что нужно знать
13:41
На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Грек": фото
13:33
Суд принял скандальное решение по смертельному пожару в колледже Одессы
13:26
Многие артисты не выдерживают этого: подруга Мурата Насырова назвала причину его смерти спустя 12 лет
13:23
Украину накроют морозы и туман: синоптик дала детальный прогноз погоды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Слуга народа" сделали важное заявление по судьбе Гончарука после скандала с "пленками"

четверг, 16 января 2020, 13:45
переглянути новину українською

В президентской фракции "Слуга народа" считают нецелесообразным отправлять в отставку Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука, несмотря на недавний скандал со "слитыми" аудиозаписями.

Об это сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на зампредседателя фракции Александра Корниенко.

По его словам, на данный момент нет ни причин, ни законных оснований для отправки Гончарук в отставку.

"Предлагались (на заседании фракции "Слуга народа") какие-то эмоциональные шаги: "А давайте выразим что-то там", но фракция не поддержала это. Это не обсуждение, выглядит это так: "А давайте срочно снимать Гончарука! Кто за?". 5 рук поднялось. Это эмоциональная реакция депутатов, которые себя считают оппозиционными к правительству", – говорит Корниенко.

Зампредседателя "Слуги народа" также отметил, что увольнение Кабмина сейчас будет являться нарушением Конституции.

"Я думаю, что правительство должно работать и выполнять те задачи, которые оно выполняет, а также больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров и заниматься экономикой. Эти разговоры, они же об экономике", – добавил Корниенко.

Также о скандале и будущем правительства читайте в материале "Апострофа": На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Хрупкая защита от Коломойского: позволит ли Верховная Рада вернуть ПриватБанк олигарху

Почему Бабак может покинуть кресло министра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: