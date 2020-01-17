Какие требования Зеленский выдвинул Гончаруку: опубликовано видео

Решить вопрос заработных плат и переформатировать министерства - такие задачи поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком президент Владимир Зеленский после того, как не принял заявление о его отставке.

Видео встречи политиков обнародовали на Facebook-странице Офиса президента.

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский встретились тет-а-тет. Президент Украины поблагодарил главе правительства за труд и сказал, что, несмотря на все инциденты и скандалы, которые произошли в последние дни, дает Кабмина второй шанс. Поставил перед правительством ряд неотложных задач:

1. Предложить новую концепцию заработных плат для министерств и госслужб. Освободить тех министров, которые не согласятся на новую плату.

2. Некоторые министерства разделить, а некоторые - объединить для эффективной работы и экономии государственных средств.

3. Н алагодиты работу с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами.

4. Р озибратися с тем, какие премии получит менеджмент "Нафтогаза" от выигранных в суде денег "Газпрома".

5. Найти в правительстве "слабые места" и заменить руководителей соответствующих министерств, тормозящие работу.

Как сообщал "Апостроф" ранее, заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке рассчитаны на то, чтобы продемонстрировать свою лояльность президенту Владимиру Зеленскому. Данные действия не будут иметь никаких юридических последствий для Гончарука, хотя в случае подачи заявления в парламент с высокой долей вероятности 226 голосов за отставку премьера в Верховной Раде бы нашлось.