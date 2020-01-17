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Офис Зеленского отреагировал на отставку Гончарука

пятница, 17 января 2020, 10:17
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Президент Украины Владимир Зеленский получил прошение об отставке от главы правительства Алексея Гончарука и рассмотрит его в ближайшее время.

Об этом сообщается на канале Офиса президента Украины в Telegram.

Отмечается, что о своем решении по поводу заявления Гончарука глава государства уведомит в скором времени в отдельном порядке.

"Президент Украины получил представленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - сообщили в ОПУ.

Как сообщал "Апостроф", утром 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

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