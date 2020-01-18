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Наименьшая - у Дубилета: появились данные о размере зарплат министров и премьера

суббота, 18 января 2020, 20:08
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Стали известны конкретные цифры заработных плат украинских чиновников которые они получили в 2019 году.

Данные о доходах министров обнародовали на правительственном сайте.

В 2019 году самую высокую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков - 100 тысяч грн. Средняя заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,4 тысяч гривен. Средняя зарплата вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в прошлом году составила 58,6 тысяч гривен.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил 55,6 тысяч гривен. Средняя зарплата министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета составила 32,3 тысячи грн. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил 83, 9 тысяч грн. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получил 61,2 тысячи грн.

У министра иностранных дел Вадима Пристайка средняя зарплата в прошлом году составила 62 тысячи грн. Министр образования и науки Анна Новосад получила 63,4 тысячи грн. У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой средняя зарплата за прошлый год составила 41,9 тысячу грн. Министр развития общин и территорий Алена Бабак получила 84,3 тысячи грн.

Средняя заработная плата в 2019 году у министра социальной политики Юлии Соколовской - 65,3 тысячи грн. Министр финансов Оксана Маркарова заработала 62 тысячи грн. Средняя зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила 44,5 тысяч грн. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заработал 38,5 тысяч гривен.

У министра обороны Андрея Загороднюка средняя заработная плата в прошлом году - 41,9 тысяча грн. Министр юстиции Денис Малюська получил 75,7 тысяч грн. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда имела среднюю зарплату в прошлом году 46,8 тысяч грн.

Напомним, что все началось с того, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году составит 1,9млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ.

Как ранее сообщал "Апостроф", заработная плата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки , который получил первую зарплату почти в 4 раза больше оклада, за декабрь 2019 составила 259 336 гривен.


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