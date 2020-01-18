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Скандал с огромными зарплатами чиновников: названы солидные суммы у помощников нардепов

суббота, 18 января 2020, 09:20
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Сумма заработных плат и премиальных выплат помощников народных депутатов Украины превысила 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Помощники-консультанты нардепов Ольги Стефанишиной и Анастасии Красносельской - Ольга Жерегина, а также парламентария Александра Матусевича - Евгения Дзекунова за декабрь минувшего года превысили суммы в 100 тысяч гривен каждой.

Так, Жерегиной в декабре 2019 года было начислено 146 335 гривен, из которых 98 330 гривен составила премия, начисленная "из фонда экономии оплаты труда помощников-консультантов". После удержания всех положенных налогов и сборов Жерегина получила 117 815,78 гривен.

В свою очередь, помощнику-консультанту Евгении Дзекуновой были начислены зарплата и премия в сумме 136 380 гривен, из которых 115 380 гривен составляла премия. И после всех отчислений Дзекунова получила "на руки" сумму в 109 785,9 гривен.

Как сообщал "Апостроф", за последний месяц 2019 года министры Кабинета министров получили гигантские премии и надбавки.

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