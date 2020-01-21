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В Украине предложили резко снизить зарплаты нардепам: опубликован документ

вторник, 21 января 2020, 12:31
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В Верховной Раде Украины был подан на рассмотрение законопроект о снижении зарплат народным депутатам до 9446 гривен.

Об этом написал автор документа Алексей Гончаренко у себя на канале в Telegram.

Он отметил, что подобное решение – платить депутатам зарплаты в размере двух прожиточных минимумов – сократит затраты бюджета на депутатский корпус в 10 раз.

В качестве мотивации для принятия законопроекта Гончаренко назвал "снижение напряжения в обществе" и перенаправление бюджетных средств на социальную защиту отдельных слоев населения.

"Предлагаю установить ограничение, чтобы ежемесячный оклад народного депутата составлял сумму в размере двух прожиточных минимумов, а зарплата – в размере не более двух минимальных зарплат, установленных на текущий год. Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз! Считаю, что такое решение может снизить напряжение в обществе и укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что не удовлетворена размером своей зарплаты в 36 тысяч гривен в месяц.

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