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На будущее не хватит: министр пожаловалась на свою "низкую" зарплату

понедельник, 20 января 2020, 20:04
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Министр образования и науки Украины Анна Новосад, зарплата которой в 2019 году за месяц в среднем составляла 63,4 тысячи гривен, недовольна своими доходами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч грн, это на 10 тысяч грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит ", - сказала Новосад.

Министр также намекнула, что, вероятно, подаст в отставку. Ведь, когда она захочет иметь ребенка, то ее доходов не хватит для того, чтобы обеспечить малыша всем необходимым и жить в столице.

Как информировал "Апостроф" ранее, информация о зарплатах украинских топ-чиновников, которая на днях стала достоянием общественности, вызвала масштабную волну возмущений среди простых украинцев. Мол, не могут чиновники в бедной стране получать миллионные вознаграждения.

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