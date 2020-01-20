На будущее не хватит: министр пожаловалась на свою "низкую" зарплату

Министр образования и науки Украины Анна Новосад, зарплата которой в 2019 году за месяц в среднем составляла 63,4 тысячи гривен, недовольна своими доходами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч грн, это на 10 тысяч грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит ", - сказала Новосад.

Министр также намекнула, что, вероятно, подаст в отставку. Ведь, когда она захочет иметь ребенка, то ее доходов не хватит для того, чтобы обеспечить малыша всем необходимым и жить в столице.

Как информировал "Апостроф" ранее, информация о зарплатах украинских топ-чиновников, которая на днях стала достоянием общественности, вызвала масштабную волну возмущений среди простых украинцев. Мол, не могут чиновники в бедной стране получать миллионные вознаграждения.