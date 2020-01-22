"Укрзализныце" нашли в ЕС "доктора": Гончарук сделал громкое заявление

"Укрзализныця" будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии -Deutsche Bahn, который и поможет ей реформироваться.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года. Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине ", - сказал Гончарук.

Добавил, что один из стратегических вопросов министерство для себя уже решило: "Укрзализныцю" не будут продавать и не отдадут в аренду. Таким образом, Украина полностью сохраняет контроль над своими железными путями.

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