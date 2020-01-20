Пассажиры в поезде избили проводника из-за замечания: подробности вопиющего инцидента

20 января в вагоне поезда "Киев-Ивано-Франковск" четверо мужчин избили 50-летнего проводника.

Об инциденте сообщили на сайте "Укрзализныци".

Пассажиры вышли курить в тамбур вагона. Там их заметил проводник и напомнил, что курение в вагоне поезда запрещено. В ответ нарушители избили мужчину. Тот получил ушибы лица.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию Львов. Правоохранители задокументировали правонарушения и задержали хулиганов.

Сейчас руководство "Укрзализныци" обсуждает с Нацполицией перспективу сопровождения правоохранителями украинских поездов. Ведь в поездах участились случаи распития спиртного, курения, дебошей, краж и даже попыток изнасилований.

Как писал "Апостроф" ранее, в поезде "Симферополь-Москва", который следует из аннексированного Крыма в Россию по Керченскому мосту, женщина выбросила из купе поезда младенца.