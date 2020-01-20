RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 января

23:15
Под Киевом застрелили ветерана АТО: подробности убийства, фото и видео
23:10
Провели ангела в небо: в Киеве простились с молодой бортпроводницей, погибшей в авиакатастрофе МАУ, фото
22:24
Пассажиры в поезде избили проводника из-за замечания: подробности вопиющего инцидента
22:03
Аудиторию отжимают россияне: чем обернется для Украины прекращение иностранного вещания
21:58
Бросил ребенка и пытался сбежать: в Харькове на взятке поймали полицейского, фото
21:25
Имел повод: под Киевом поймали пьяного в стельку водителя, фото
20:53
Выяснились тревожные подробности о новом смертельно опасном вирусе
20:39
Задержание важного фигуранта дела Гандзюк: раскрыты подробности спецоперации
20:15
В центре Киева застрелился военный: что известно
20:03
В Украине раскрыли военного, который работал на ФСБ: фото задержания
19:42
Семья из России спасла пуму от усыпления, теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире
19:14
Под Харьковом у дороги нашли мертвые тела: названа причина смерти, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пассажиры в поезде избили проводника из-за замечания: подробности вопиющего инцидента

понедельник, 20 января 2020, 22:24
переглянути новину українською
Фото: dn.ua

20 января в вагоне поезда "Киев-Ивано-Франковск" четверо мужчин избили 50-летнего проводника.

Об инциденте сообщили на сайте "Укрзализныци".

Пассажиры вышли курить в тамбур вагона. Там их заметил проводник и напомнил, что курение в вагоне поезда запрещено. В ответ нарушители избили мужчину. Тот получил ушибы лица.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию Львов. Правоохранители задокументировали правонарушения и задержали хулиганов.

Сейчас руководство "Укрзализныци" обсуждает с Нацполицией перспективу сопровождения правоохранителями украинских поездов. Ведь в поездах участились случаи распития спиртного, курения, дебошей, краж и даже попыток изнасилований.

Как писал "Апостроф" ранее, в поезде "Симферополь-Москва", который следует из аннексированного Крыма в Россию по Керченскому мосту, женщина выбросила из купе поезда младенца.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: