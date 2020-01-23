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Это грязные игры: Гончарук объяснил, собирается ли уходить в отставку

четверг, 23 января 2020, 10:34
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не собирается в ближайшее время уходить в отставку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель" .

"Правительство никуда не уходит и продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок. Это слухи. Вокруг правительства сейчас происходит много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством", - сказал Гончарук 23 января на "Украинском завтраке" в Давосе.

Добавил, что его правительство будет оставаться столь долго, насколько позволяет доверие внутри команды.

Как информировал "Апостроф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука и поставил перед его командой пять первоочередных задач.

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