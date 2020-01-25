Машина хорошая, но не едет: сети позабавили слова Зеленского про Гончарука

В сети бурно обсуждают сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Кабмина Алексея Гончарука с машиной, у которой еще недостаточный для замены пробег.

Соцсети пестреют комментариями по поводу того, какую именно модель машины имел в виду глава государства.

"Он — хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль", - аллегорически выразился Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу, оценивая работу премьер-министра.

По поводу такого сравнения пользователи соцсети высказывают собственное мнение.

"Значит Гончарук "хорошая машина"? Вова, а что за машина? Гробовозка?", "Ланос этот ваш Гончарук. А то и Славута – не битая, не крашеная", "А Гончарук пошел на повышение! Был "человек-самокат", а теперь "человек-машина", - пишут комментаторы.

Как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Алексей Гончарук не собирается в ближайшее время уходить в отставку.