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Это дело станет Рубиконом: озвучен интересный прогноз по судьбе Авакова

понедельник, 27 января 2020, 10:43
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Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета станет для министра МВД Арсена Авакова Рубиконом: он или докажет свой ghjatccbjyfkbpv, или будет вынужден уйти с должности.

Так считает председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина .

"Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - сказал Монастырский.

Добавил, что и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, и дело о расстреле военной Амины Окуевой - неоднозначные кейсы. Аваков спешил отчитаться, что подозреваемые задержаны. Но как в дальнейшем будет развиваться следствие и судебное разбирательство- в пользу министра МВД или нет - покажет только время.

Как информировал "Апостроф" раньше, Денис Монастырский ранее заявил о том, что Кабмин должен резко выйти из зоны комфорта и взять ответственность за последствия своей деятельности.


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