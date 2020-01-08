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Убийство Шеремета: всплыла скандальная деталь экспертизы о подозреваемом

среда, 08 января 2020, 14:46
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Согласно данным экспертизы, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко значительно выше мужчины, который был зафиксирован в момент закладки взрывчатки на видеокамеру.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на theБабель.

Журналисты указывают, что соответствующая экспертиза была проведена в августе 2016 года, были проанализированы записи с камер наблюдения возле места взрыва и места проживания Шеремета.

Отмечается, что рост мужчины с записи от 165 до 175 см, а рост Антоненко – 180 см. В то же время рост женщины, которая была на видео – от 160 до 169 см. Журналистам подтвердили, что экспертиза была проведена и ее результаты не могут быть оспорены, поскольку новых аналогичных исследований не проводили.

Как сообщал "Апостроф", ранее подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Андрей Антоненко отказался от проведения следственной экспертизы и сослался на ряд нарушений процессуального характера в рамках расследования.

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