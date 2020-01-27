В Украине анонсировали масштабный ремонт дорог: когда и где начнется

На презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020" премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что с 1 марта 2020 года в Украине начнется массовое строительство дорог, приоритетным будет направление на Днепр.

Как сообщил премьер в своем Telegram-канале, из бюджета в этом году на ремонт дорог государственного значения выделено 86,5 миллиарда гривен.

Целью правительства на 2020 год является строительство и ремонт рекордных 4000 км дорог. "Это или новый ремонт, или капитальный. Не ямочный", - подчеркнул Гончарук.

Приоритетным станет благоустройство автодороги Решетиловка-Днепр, которую Алексей Гончарук назвал "флагманским проектом", направленным на то, чтобы соединить первоклассной дорогой Киев с Днепром, а затем - с Мариуполем.

"Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе за плохих дорог и инфраструктуру. Ежегодно Украина теряла до 3-4% ВВП в результате ДТП, перерасхода топлива, рост затрат на перевозку и ремонта транспорта. В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины!" - пообещал Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Кабмина Алексея Гончарука с машиной, у которой еще недостаточный для замены пробег.