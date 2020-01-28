RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 января

14:15
Супермодель Ирина Шейк рассказала о жизни после расставания с Брэдли Купером
13:38
Украинские знаменитости сняли клип к песне Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве Павла Шеремета
13:20
Молодая жена Дмитрия Комарова украсила обложку известного глянца
13:18
Суд принял важное решение по судьбе подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко
13:01
Замена готова: кто может взять на себя королевские обязанности принца Гарри и Меган Маркл
12:08
Попавшая в "Миротворец" участница Голосу країни-10 заявила об угрозах в сети
11:53
Погибший Коби Брайант и Паоло Коэльо вместе писали книгу: почему она никогда не увидит свет
11:44
В метро Харькова разгуливал мужчина с гранатой: детали ЧП и видео с "героем"
11:42
В Украине резко ухудшится погода: синоптик предупредила о неприятностях
11:10
Ударила об дерево и зарезала: под Харьковом девушка устроила зверскую расправу над котом
10:42
Брата певицы Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование ребенка
10:41
В Киеве поймали опасную банду, угонявшую элитные авто: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сколько стоила поездка Зеленского на форум в Давос: опубликован интересный документ

вторник, 28 января 2020, 13:02
переглянути новину українською

Государственное управление делами президента Украины Владимира Зеленского передало прессе документы относительно перечисления средств на перелет главы государства на Всемирный экономический форум в Давос, из них стало известно, что лишь на поездку президент потратил 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материалы "Обозревателя".

Так, известно, что указанную сумму Государственное управление делами президента перечислило на счета государственному авиационному предприятию "Украина" в качестве оплаты за перелет украинской делегации в Давос.

Отмечается, что в сумму 2,5 млн гривен входит не только полет президента с делегацией в швейцарский курорт, но и его возвращение в Киев.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что народные депутаты Верховной Рады, которые побывали на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), осуществили эту поездку не за деньги из государственного бюджета, а за средства частных инвесторов.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: