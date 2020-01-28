Сколько стоила поездка Зеленского на форум в Давос: опубликован интересный документ

Государственное управление делами президента Украины Владимира Зеленского передало прессе документы относительно перечисления средств на перелет главы государства на Всемирный экономический форум в Давос, из них стало известно, что лишь на поездку президент потратил 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материалы "Обозревателя".

Так, известно, что указанную сумму Государственное управление делами президента перечислило на счета государственному авиационному предприятию "Украина" в качестве оплаты за перелет украинской делегации в Давос.

Отмечается, что в сумму 2,5 млн гривен входит не только полет президента с делегацией в швейцарский курорт, но и его возвращение в Киев.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что народные депутаты Верховной Рады, которые побывали на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), осуществили эту поездку не за деньги из государственного бюджета, а за средства частных инвесторов.