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За чей счет нардепы летали в Давос: появилась официальная информация

пятница, 24 января 2020, 20:25
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Народные депутаты Верховной Рады, которые побывали на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), осуществляли эту поездку не за деньги из государственного бюджета.

Об этом сообщили в Управлении делами аппарата Верховной Рады.

"Апостроф" обратился в ведомство с соответствующим запросом. В ответ на него в парламенте официально сообщили, что народные депутаты летали в Швейцарию не за государственный счет.

"Расходы бюджетных средств на заграничную командировку народных депутатов Украины в Давос с 21 по 24 января 2020 не осуществлялись", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 января в швейцарском Давосе начал свою работу Всемирный экономический форум, на котором присутствовали нардепы Украины и президент Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в сети фотожабой высмеяли поездку украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давос.

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