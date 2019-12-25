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Будут ли штрафовать владельцев "евроблях" после 1 января: подробное разъяснение

среда, 25 декабря 2019, 08:28
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Фото: скриншот YouTube

Предусмотренное введение крупных штрафов и конфискаций для владельцев нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, по всей видимости, в очередной раз откладывается.

Об этом сообщает "Сегодня".

С 1 января 2020 года для собственников "евроблях" должны были вводиться штрафы до 170 тысяч гривен и даже конфискация авто. Сроки переносили три раза и скорее всего, переносят также в четвертый раз, однако пока неофициально.

В Министерстве внутренних дел заявили, что полиция не будет останавливать авто на еврономерах и штрафовать их.

В Кабинете министров также пообещали рассмотреть законопроекты, которые продвигает организация владельцев авто с европейскими номерами "АвтоЕвроСила", и передать их в Верховную Раду. Это проект №2342 об отмене акциза и проект №2345 об отмене штрафных санкций еще на полгода. Министры дали слово, что вернутся к законопроектам после новогодних праздников – 14 января. Потом за них возьмется парламент.

"До принятия новых законов полиция не будет накладывать штрафы", – говорится в сообщении МВД.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря в сети разместили видео, на котором женщина сжигает свою "евробляху" и обращается к президенту Владимиру Зеленскому.

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