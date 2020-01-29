Экс-топ-чиновница МИД Украины получила высокую должность в "Нафтогазе": чем она займется

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль устроилась на работу в национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

Следует отметить, что Зеркаль заняла должность советника главы правления компании.

В "Нафтогазе" уточнили, что экс-чиновница МИД будет заниматься консультациями относительно газовых арбитражей против российского "Газпрома" и России за захваченные при оккупации Крыма активы.

"Елена Зеркаль, приветствуем в команде! Ваш опыт и компетенция усилят наши позиции в международных отношениях, судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - сообщили в компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что российский "Газпром" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" почти 3 млрд долларов в качестве компенсаций по решению Стокгольмского арбитража.