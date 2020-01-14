Названа впечатляющая сумма, которую "Газпром" заплатил Украине по решению арбитража

Генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что российский "Газпром" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью Макогона агентству "Интерфакс-Украина".

По словам гендиректора ОГТСУ, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение Стокгольмского арбитража привело к начислению дополнительной суммы к основной компенсациии по решению суда, которая за два года составила около $350 млн. Таким образом общая выплата, которую российская сторона совершила 29 декабря 2019 года сотсавила более 2,9 миллирада долларов.

"Декабрьский перевод от "Газпрома" "Нафтогазу" был в сумме 2 миллиарда 917 миллионов 551 тысяча 678,80 долларов США", - назвал точную сумму чиновник.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети интересной фотожабой отреагировали на решение Стокгольмского арбитража в рамках многолетней тяжбы "Нафтогаза" и "Газпрома" о выплате Украине почти трьох миллиардов долларов.