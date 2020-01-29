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За нарушения придется заплатить: украинцам готовят ряд "сюрпризов"

среда, 29 января 2020, 14:23
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Кабинет министров хочет усилить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Если Верховная Рада поддержит и одобрит инициативу правительства, минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн.

Заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб обойдется от 3400 до 10200 гривен. Также вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному события с тяжелыми последствиями.

Напомним, что до этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Как информировал "Апостроф" ранее, система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме в одесском колледже, где 4 декабря произошел крупный пожар, отсутствовала.

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